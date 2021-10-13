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Житель Раменского получил в соцсетях сообщение о подготовке нападений на школы

По словам источника в правоохранительных органах, информацию о якобы готовящемся нападении получила также учащаяся Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Житель Раменского получил анонимное сообщение через соцсети о якобы готовящихся нападениях на школы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В социальные сети местному жителю города Раменское поступило анонимное сообщение о готовящемся нападении с применением оружия на территориях школ. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщение о готовящемся нападении получила студентка Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне.

Ранее анонимное сообщение о подготовке нападения получил студент Авиационного технического колледжа гражданской авиации в Егорьевске.

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