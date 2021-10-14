Трое военнослужащих пострадали при падении вертолета ВМС Австралии в море

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Вертолет Военно-морских сил Австралии рухнул в Филиппинское море, три человека пострадали. Об этом сообщило в четверг оборонное ведомство страны.

По его данным, трое военнослужащих ВМС, находившихся на борту вертолета MH-60R Seahawk, успели покинуть машину, "получили незначительные травмы и находятся в безопасности".

В оборонном ведомстве также отметили, что вертолет осуществлял плановую разведывательную миссию над морем, когда экипаж принял решение совершить аварийную посадку на воду. Военнослужащих подобрал находившийся поблизости эсминец.

Как заявил министр обороны Австралии Питер Даттон, его ведомство проведет "срочное расследование случившегося, чтобы понять, что пошло не так". "Мы хотим извлечь уроки из произошедшего", - сказал он в интервью радиостанции 2GB.