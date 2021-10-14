Часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) из-за нулевой видимости в связи с сильным смогом от горящих торфяников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"ЕКАД - от Полевского тракта до Медного - движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, видимость нулевая", - сообщили в пресс-службе.

Еще с 11 октября жители Екатеринбурга и его пригородов пожаловались на сильный смог, в воздухе ощущался запах гари. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный, возле которого находится тлеющий торфяник, затянуло дымом, видимость там минимальная, передает корреспондент. ТАСС.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. "Дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепада температур в воздухе", - сказали в пресс-службе регионального ведомства. Пожарные продолжают ликвидировать тление торфяника. "Обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет", - отметили в пресс-службе.

К ситуации подключилось управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты оценят содержание вредных примесей в воздухе, сообщили в пресс-службе ведомства. По рекомендации санитарных врачей жители должны постараться избегать длительного нахождения на открытом воздухе.