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Обновлено 

Концентрация вредных веществ превышена в затянутом смогом микрорайоне Екатеринбурга вдвое

Смог появился из-за тлеющего торфяника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Предельно допустимое содержание вредных веществ в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, который затянуло смогом от тлеющего торфяника, превышено вдвое.

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Об этом сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что отбор проб и исследования продолжаются. Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

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