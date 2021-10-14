{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Тюмени зафиксировали смог от природных пожаров

Они действуют в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Причиной смога в Тюмени стали природные пожары в регионе, Курганской и Свердловской областях. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

"Источником задымления в Тюмени 14 октября являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях", - говорится в сообщении.

По сообщению от оперштаба, около Тюмени в районе поселка Боровский торфяной пожар локализовали, его тушением занималась Тюменская авиабаза.

"В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона отметили, что торфяники могут гореть длительное время. За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировали пять природных пожаров, - говорится в сообщении оперштаба.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
Концентрация вредных веществ превышена в затянутом смогом микрорайоне Екатеринбурга вдвое
Смог появился из-за тлеющего торфяника
Концентрация вредных веществ превышена в затянутом смогом микрорайоне Екатеринбурга вдвое
Читать полностью