В Тюмени зафиксировали смог от природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Причиной смога в Тюмени стали природные пожары в регионе, Курганской и Свердловской областях. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

"Источником задымления в Тюмени 14 октября являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях", - говорится в сообщении.

По сообщению от оперштаба, около Тюмени в районе поселка Боровский торфяной пожар локализовали, его тушением занималась Тюменская авиабаза.

"В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона отметили, что торфяники могут гореть длительное время. За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировали пять природных пожаров, - говорится в сообщении оперштаба.