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Тело пропавшего 15-летнего подростка обнаружили в поселке под Рязанью

Мальчика нашли в поселке Хирино

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Следователи нашли тело пропавшего 8 октября в Рязанской области 15-летнего подростка. Об этом рассказал ТАСС руководитель Рязанского межрегионального следственного отдела СУ СК по региону Александр Логинов.

"Тело пропавшего подростка обнаружено в поселке Хирино", - сказал он.

Мальчик 2006 года рождения проживал со своей семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Он находился дома 8 октября, однако после 21:00 мать подростка увидела, что он пропал. На связь с родственниками, друзьями и знакомыми несовершеннолетний не выходил. Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК области 10 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")".

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