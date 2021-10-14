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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области до 17 октября

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области до 17 октября.

"До 20:00 17 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра в четверг.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находятся очаги тлеющих торфяников общей площадью 4,8 га, затянуло дымом. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций ряда вредных веществ вдвое.

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