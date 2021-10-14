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Неизвестные "заминировали" Арбитражный суд Москвы

Здание проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил источник ТАСС в экстренных службах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Здание Арбитражного суда Москвы проверяется правоохранительными органами после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Арбитражный суд Москвы будет проверен после анонимного сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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