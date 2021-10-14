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В Новосибирске устранили аварию на трубопроводе

В результате инцидента без тепла остались три больницы и 21 дом

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила ремонтные работы на трубопроводе, авария на котором в среду оставила без тепла три больницы и 21 дом в Новосибирске. Около 14:00 по местному времени (10:00 мск) начнется поступление тепла, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Мы завершили ремонт тепломагистрали на пересечении улиц Фрунзе и С. Шамшиных, теплотрасса включена в работу. Примерно к 14:00 (10:00 мск) - после заполнения трубопровода теплоносителем, дома получат отопление", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было распространено видео и фото обвалившегося грунта в Новосибирске. Две легковушки провалились в яму, наполовину оказавшись в воде. Как сообщили в пресс-службе, она образовалась из-за размыва грунта. Прорыв трубопровода стал причиной отключения тепла в 21 многоквартирном доме и трех больницах.

В четверг в Новосибирске наблюдается пасмурная погода, пять градусов тепла.

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