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В центре Москвы обокрали актера "Улицы разбитых фонарей" Илью Борисова

Общий ущерб составил почти 50 тыс. рублей, украдены телефон Samsung, обручальное кольцо и золотая цепочка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные в Москве украли телефон, цепочку и обручальное кольцо у актера театра и кино Ильи Борисова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В полицию обратился актер Илья Борисов, который сообщил, что неизвестные украли у него телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку в неизвестное время на улице в центре Москвы", - сказал собеседник агентства. Общий ущерб составил почти 50 тыс. рублей, актер оценил его как значительный.

Илье Борисову 36 лет, он актер петербургского театра "Мастерская". Он известен ролями в фильмах и сериалах "Гоголь. Начало", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Тайны следствия", "Человек из Подольска".

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