Полиция Москвы проводит проверку после угрозы в соцсети устроить стрельбу в школах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали доследственную проверку после сообщения в социальной сети с угрозой устроить массовую стрельбу в школах и учебных заведениях. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром 13 октября в полицию обратилась мама 16-летней ученицы одной из столичных школ. Женщина сообщила, что ее дочь прочитала в группе в социальной сети о том, что массово в любую школу России, в каждое образовательное учреждение могут войти стрелки", - сказал собеседник агентства.

С руководством школ и учебных заведений Москвы проведены профилактические беседы, а с сотрудниками ЧОП - инструктажи о недопущении на охраняемую территорию посторонних лиц и их действиях при возникновении нештатной ситуации. На территории всех объектов проверены эвакуационные выходы и камеры видеонаблюдения. "По данному факту проводится доследственная проверка", - добавил источник.

Накануне полиция проводила проверку после угроз старшеклассника в соцсети напасть на школу в центре Москвы. Сам ученик назвал свою угрозу плохой шуткой и объяснил ее "разговором о компьютерных играх с боевыми роботами". Кроме того, в Подмосковье местный житель получил анонимное сообщение через соцсети о якобы готовящихся нападениях на школы. Также 13 октября поступали угрозы устроить массовую стрельбу в Авиационном техническом колледже гражданской авиации в подмосковном Егорьевске и Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне.