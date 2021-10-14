Иркутская таможня возбудила 15 уголовных дел в отношении группы контрабандистов древесины

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Иркутские таможенники выявили четыре новых эпизода контрабанды леса российско-китайской организованной преступной группой, в отношении которой ранее было возбуждено 11 уголовных дел о незаконном экспорте древесины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

"Иркутская таможня выявила четыре новых эпизода контрабанды древесины из Приангарья, совершенной российско-китайской организованной преступной группой. Преступную схему таможенникам удалось раскрыть во взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным управлением МВД на транспорте. В этом году в отношении членов преступного сообщества, гражданина РФ и гражданина Китая, проживающих в Иркутске, таможенники уже возбудили 11 уголовных дел. Все они связаны с незаконным экспортом в Китай леса и лесоматериалов в течение двух последних лет", - говорится в сообщении.

В ходе раскрытия новых эпизодов было установлено, что с августа 2020 года по январь 2021 года обвиняемые вывезли в Китай пиломатериалы и круглый лес объемом 2 тыс. куб. м на сумму свыше 18 млн рублей. В общей сложности за все время преступной деятельности контрабандисты незаконно вывезли из страны 22 тыс. куб. м древесины стоимостью более 103,7 млн рублей. Для декларирования леса они предоставляли подложные документы и сведения.

С учетом новых эпизодов в отношении членов преступной группы возбуждено 15 уголовных дел, в том числе по факту легализации доходов на сумму около 32 млн рублей, полученных преступным путем. Обвиняемые по решению суда находятся под стражей.