В Подмосковье пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли на территории Московской области деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, задержаны трое подозреваемых. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обысков у них изъят арсенал оружия и боеприпасов.

Злоумышелнники организовали мастерскую в арендованном гараже на территории Краснознаменска. Они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи.

По словам Волк, в ходе обысков в используемых злоумышленниками помещениях нашли и изъяли два пистолета-пулемета, три гранаты, 14 модифицированных пистолетов и револьверов, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1,3 тыс. патронов различного калибра, станки и инструменты, свертки с веществом растительного происхождения массой более 6 кг. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследований.

Ранее появилась информация о продаже в регионе пистолетов и пистолетов-пулеметов с кустарно переделанными боеприпасами. Полицейские провели экспертизу этого оружия, которая подтвердила его пригодность для стрельбы боевыми патронами.

В отношении задержанных возбуждено дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") и ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), они арестованы.