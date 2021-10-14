Суд приговорил главу "Альянса врачей" к ограничению свободы за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил в четверг главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Васильеву по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и приговорил ее к одному году ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Согласно наложенным на нее ограничением, она не должна покидать место постоянного проживания (пребывания) с 22:00 до 06:00 мск, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, выезжать за пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них. Она обязана являться в специализированный государственный надзорный орган два раза в месяц для регистрации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, оглашение приговора прошло без участия Васильевой, так как она опоздала на него.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций в январе этого года создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.

По делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено несколько приговоров: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей приговорен Дани Акель, Любовь Соболь приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно осужден брат блогера Алексея Навального Олег. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый.