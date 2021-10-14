Дым от тлеющего в Екатеринбурге торфяника добрался до Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты в Челябинской области зафиксировали повышенную концентрацию пыли и продуктов горения, которая образовалась из-за тлеющего в Екатеринбурге торфяника. Концентрация ощутима, но не превышает предельно допустимую, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находятся очаги тлеющих торфяников общей площадью 4,8 га, затянуло дымом. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций ряда вредных веществ вдвое.

"На данный момент в Челябинской области наблюдается влияние от торфяных пожаров на территории Свердловской области, это связано с переносом воздушных масс в ночное время. Из-за этого в Челябинске наблюдается повышенные концетрации по взвешенным веществам (пыли), оксида азота (продукты горения) в районе одного ПДК", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что высокого уровня загрязнения, по данным онлайн мониторинга, нет. Повышенные концентрации вредных веществ в городе также связаны с инверсией воздушных масс и комплексным городским загрязнением от объектов коммунальной инфраструктуры, промышленности и автомобильного транспорта. С промышленными предприятиями проведены совещания, продолжаются контрольно-надзорные мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой.