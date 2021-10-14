СМИ: число погибших при пожаре на Тайване может превысить 40

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 октября. /ТАСС/. Число жертв крупного пожара в тайваньском городе Гаосюн, по предварительным оценкам, может превысить 40 человек. Об этом сообщило в четверг центральное информационное агентство острова со ссылкой на начальника пожарной службы города Ли Цинсю.

По его словам, на данный момент медики подтвердили гибель 12 человек - их тела были доставлены в морг. Но в общей сложности около сорока вынесенных из потушенного здания жителей не подавали признаков жизни. Всего было спасено 67 пострадавших, состояние 14 из них оценивается врачами как критическое.

Вспыхнувший минувшей ночью огонь охватил старое 13-этажное здание коммерческого и жилого назначения, построенное 40 лет назад. Для тушения были направлены 159 пожарных, которые к утру ликвидировали пламя.

В настоящее время они продолжают прочесывать здание. Спасатели не исключают, что число жертв будет расти, поскольку часть людей могла оставаться в жилой части между седьмым и 11-м этажами. По предварительным данным, там проживают не менее 120 человек, в основном люди пожилого возраста, в том числе страдающие деменцией.

На место происшествия прибыл мэр города. Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан выразил соболезнования родственникам погибших.