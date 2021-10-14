Свердловские власти постановили изъять свиней в двух колониях на Урале из-за АЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил изъять свиней из исправительных колоний №6 и №12, где был объявлен карантин из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление опубликовали в четверг на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее губернатор подписал постановление о введении карантина из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС) в исправительных колониях № 6 и № 12, расположенных в Нижнем Тагиле.

"Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на территориях учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных <…> "Исправительная колония №6" и <…> "Исправительная колония №12", - говорится в тексте.

Также было опубликовано распоряжение о том, что аналогичные меры будут приняты в очагах африканской чумы свиней на территориях Ирбитского и Камышловского районов. Согласно документам, владельцам животных положено возмещение ущерба.

Куйвашев ранее ввел режим ЧС межмуниципального характера из-за вспышки в регионе африканской чумы свиней. Согласно распоряжению, опубликованному в среду на портале правовой информации региона, он действует на территориях Камышловского муниципального района, Камышловского, Пышминского городских округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович.