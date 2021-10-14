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В Приангарье возбудили дело в отношении мужчины, стрелявшего в судебного пристава

Преступника отправили под домашний арест
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя города Братска, который стрелял в судебного пристава холостыми патронами из автомата Калашникова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Предъявлено обвинение 34-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, днем 8 октября мужчина, действуя умышленно и выражая необоснованное недовольство законным требованиям представителя власти по изъятию автомобиля, стал угрожать судебному приставу. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощенным) и произвел выстрелы шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП", - говорится в сообщении.

По решению суда мужчина отправлен под домашний арест.

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