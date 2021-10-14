В поселке Иркутской области из-за аварии без света остались порядка 1,1 тыс. жителей

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в четверг в поселке Калтук Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании. Без света остались порядка 1,1 тыс. человек.

"14 октября в 14:14 (09:14 мск) произошло аварийное отключение электрической энергии в селе Калтук Братского района. На месте работает восстановительная бригада Северных электрических сетей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18:00 (13:00 мск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что без света остались порядка 1,1 тыс. жителей населенного пункта.

В четверг в Калтуке минус три градуса и снег, ночью температура опустится до минус десяти.