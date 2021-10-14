В СК назвали причину гибели подростка под Рязанью

ТАСС, 14 октября. Подросток, тело которого было обнаружено под Рязанью после исчезновения, погиб в результате совершения с ним действий обрядово-культового характера. В качестве подозреваемых в преступлении задержан отчим подростка и его знакомая, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Рязанской области.

"В ходе следственных действий установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и его знакомая, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", - сообщает СК. В настоящий момент подозреваемые задержаны.

Тело подростка со следами насильственной смерти, спрятанное под землей и мусором, было обнаружено вечером 13 октября в ходе следственных действий в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района.

Мальчик 2006 года рождения проживал со своей семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. 8 октября он находился дома, однако после 21:00 мать подростка заметила, что он пропал. На связь с родственниками, друзьями или знакомыми несовершеннолетний не выходил. Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК области 10 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").