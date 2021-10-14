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Юноша и двое детей погибли в ДТП с "Камазом" и легковушкой в Ростовской области

Женщина, управлявшая легковым автомобилем, пострадала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись на трассе в Ростовской области, в результате чего погибли пассажиры легкового автомобиля, среди которых были двое детей, также пострадала водитель, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"Женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", по предварительным данным, двигаясь в направлении Белой Калитвы, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства, выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ, погибли пассажиры - мальчики 2001, 2008 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Также на место происшествия направился заместитель прокурора Ростовской области, ведомство инициировало проверку. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом", - сообщили журналистам в пресс-службе Ростовской областной прокуратуры.
 

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