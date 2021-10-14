ФСБ задержала 14 причастных к финансированию МТО "Хайат Тахрир аш-Шам" в семи регионах РФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в семи регионах России 14 причастных к финансированию запрещенной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", действующей на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщили в ЦОС.

Установлена их причастность к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе. "При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература", - добавили в ЦОС.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.