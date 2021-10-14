Экс-директора пермского "УКС" обвиняют в превышении полномочий с ущербом в 30 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 октября. /ТАСС/. Следователи обвиняют бывшего директора "Управления капитального строительства Пермского края" в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу государству на 30 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"По данным следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил государственный контракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе г. Перми. В дальнейшем обвиняемый, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, подписал акты о приемке выполненных работ и поставленного медицинского и иного оборудования, которые фактически не были выполнены и не были поставлены на объект либо были выполнены не в полном объеме, о чем ему было достоверно известно", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что организация, с которой был заключен контракт, получила около 30 млн рублей, но не завершила исполнение контракта. В результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

На имущество обвиняемого наложили арест в размере более 23 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.