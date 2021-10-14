Суд в Архангельске оштрафовал мужчину за вовлечение подростка в экстремистскую организацию

АРХАНГЕЛЬСК, 14 октября. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил 51-летнего жителя Архангельска к штрафу в размере 780 тыс. рублей за организацию деятельности экстремистского сообщества и вовлечение в нее малолетнего, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Архангельский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 51-летнего архангелогородца, признанного виновным в организации деятельности религиозной организации, ликвидированной и запрещенной на основании решения Верховного суда Российской Федерации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. Также суд признал его виновным в склонении и вовлечении в деятельность этой организации малолетнего. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 780 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

Организация была зарегистрирована в России в 1991 году, в 2017 году она и ее местные подразделения были ликвидированы решением Верховного суда РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности, ряд ее изданий и сайт признаны экстремистскими.

Фигурант дела в нарушение закона направлял деятельность ее местной общины, проводил в Архангельске собрания. В правоохранительные органы обратился отец несовершеннолетнего. Он обратил внимание на то, что его сын стал замкнутым, подавленным, выяснил у ребенка, что его бывшая супруга вместе с отчимом водили мальчика на эти собрания. Мама и отчим подростка, попав под влияние организации, запрещали ему отмечать день рождения, Новый год, ходить на дни рождения к друзьям, встречаться с отцом. Ребенок сообщил отцу об участии в собраниях, о том, что ему это не нравится.

В период предварительного расследования и судебного разбирательства осужденный оставался на свободе. Суд учел сведения о состоянии здоровья подсудимого, его родственников, необходимость участия в их жизни, недавнюю утрату близкого родственника. В пользу несовершеннолетнего суд взыскал средства в счет компенсации морального вреда.