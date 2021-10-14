Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца

ПЕРМЬ, 14 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд на выездном заседании в больнице заключил под стражу студента, которого задержали после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Арестован на два месяца, до 13 декабря", - рассказала собеседница агентства, добавив, что студенту было предъявлено обвинение.

Также в суде отметили, что обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Студент первого курса Пермского госуниверситета 20 сентября, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.