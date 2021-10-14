Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ по результатам отбора проб в микрорайоне Центр Екатеринбурга, где в четверг стоит смог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Мичурина, 98 (микрорайон Центр), в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

Смог образовался из-за тлеющих на юге города торфяников, общая площадь которых составляет 4,6 га.