Суд Челябинской области на 10 лет уменьшил срок приговора педофилу, осужденному на 17 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг рассмотрел апелляцию на приговор 60-летнему жителю Чесмы, которого в июле признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и уменьшил ему наказание с 17 до семи лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений, переквалифицировал его, снизив наказание до семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Сообщалось, что 12 июля Чесменский районный суд признал 60-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 135 ("Развратные действия"), ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") УК РФ.

По данным прокуратуры, потерпевшими по делу признаны три девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Преступления совершались в период с 2017 по 2018 год.