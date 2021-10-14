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Суд Москвы продлил арест главе полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах

Он является фигурантом дела о теракте в столичном метро в 2010 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей начальника полиции Кизлярского района Дагестана полковника полиции Гази Исаева, который является фигурантом дела о теракте в столичном метро в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Исаеву под стражей на три месяца", - сообщил собеседник агентства.

Исаев был задержан и арестован в ноябре прошлого года в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена. СК считает, что он был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ".

В 2009-2010 годах, по данным следствия, полицейский, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву, где совершила теракт.

Вину Исаев не признает и считает свое уголовное дело местью за служебную деятельность.

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

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