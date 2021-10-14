СК просит арестовать двух полицейских, обвиняемых в попытке хищения 35 млн рублей в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд заключить под стражу двух московских полицейских, обвиняемых в попытке хищения 35 млн рублей Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении оперуполномоченного полиции и старшего инспектора ДПС, обвиняемых в покушении на мошенничество", - сказала Иванова.

По данным следствия, в сентябре этого года сотрудники полиции узнали о расследовании окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. Они решили воспользоваться данным обстоятельством в целях личного обогащения. "В ходе неоднократных встреч, проходивших на территории Москвы и Московской области, полицейские склоняли потерпевшего к передаче им 35 млн рублей. Они обещали передать их должностным лицам, проводившим предварительное следствие, за непривлечение мужчины к уголовной ответственности", - рассказала Иванова. Она добавила, что сотрудники полиции собирались оставить деньги себе. Передача части денежных средств, а также их муляжа в размере 15 млн рублей проходила днем в рамках оперативных мероприятий в одном из ресторанов на северо-востоке Москвы, в ходе которых был задержан один из фигурантов, а позже и его соучастник.