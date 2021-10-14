Более 5 тыс. человек в сочинском селе остались без воды из-за сбоя на водозаборе

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Село Нижняя Шиловка в Сочи, где проживают порядка 5,5 тыс. человек, осталось без воды из-за сбоя оборудования на водозаборе. Аварию намерены устранить к вечеру, сообщил ТАСС директор сочинского Водоканала Антон Денисов.

"На водозаборе "Псоу", обеспечивающим питьевой водой около 5,5 тысяч человек, проживающих в селе Нижняя Шиловка, произошел технологический сбой оборудования. Подача ресурса временно прекращена. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 21:00", - сообщил собеседник агентства.

Для обеспечения людей питьевой водой организовано движение спецтранспорта. Он будет приезжать по заявкам жителей, уточнил Денисов.