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Более 5 тыс. человек в сочинском селе остались без воды из-за сбоя на водозаборе

Аварию обещают устранить к вечеру

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Село Нижняя Шиловка в Сочи, где проживают порядка 5,5 тыс. человек, осталось без воды из-за сбоя оборудования на водозаборе. Аварию намерены устранить к вечеру, сообщил ТАСС директор сочинского Водоканала Антон Денисов.

"На водозаборе "Псоу", обеспечивающим питьевой водой около 5,5 тысяч человек, проживающих в селе Нижняя Шиловка, произошел технологический сбой оборудования. Подача ресурса временно прекращена. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 21:00", - сообщил собеседник агентства.

Для обеспечения людей питьевой водой организовано движение спецтранспорта. Он будет приезжать по заявкам жителей, уточнил Денисов.

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