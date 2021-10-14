Родителей подростка, стрелявшего у школы из оружия для страйкбола, оштрафовали на 500 руб.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Родителей молодого человека, устроившего стрельбу из страйкбольного оружия недалеко от школы на юго-западе Москвы, привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в размере 500 рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении родителей молодого человека, который стрелял из страйкбольного оружия по нежилому зданию недалеко от школы на Ленинском проспекте, составили протокол по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних"). Они оштрафованы на 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

Днем в среду 15-летний подросток устроил стрельбу из страйкбольного автомата недалеко от школы на Ленинском проспекте. Пострадавших в результате инцидента нет. Молодой человек был доставлен в отдел полиции.