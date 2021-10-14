Верховный суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж Цуркан

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, которая ранее была осуждена на 15 лет колонии за шпионаж. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Ставицкая.

"Суд отклонил жалобу защиты, признал приговор законным и обоснованным", - сказала собеседница агентства, отметив, что намерена дальше обращаться с жалобой в ЕСПЧ.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом судебном заседании в связи с секретностью дела. Помимо ЕСПЧ, защита может обжаловать приговор в Президиуме Верховного суда в порядке надзора.

Ранее Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии и назначил ей наказание в виде 15 лет колонии, позже это решение утвердил Первый апелляционный суд. Как следует из текста обвинения, она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.