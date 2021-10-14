Лесной пожар ликвидировали в центре Тольятти

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили лесной пожар в 53-м квартале в центре Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 16:41 (15:41 мск) пожар ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, такая же - 4,2 га", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о лесном низовом пожаре в 53-м квартале в Центральном районе городского округа Тольятти поступило в 11:55 (10:55 мск). Через 1,5 часа возгорание было локализовано. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 31 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и шесть единиц техники.

На место пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов выезжала заместитель прокурора Центрального района Тольятти Ольга Банькодут. По факту пожара проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль.