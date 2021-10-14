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<Черновик от 14 октября 2021, 16:44, редактор Елена Торубарова> Пожар на птицефабрике в Марий Эл ликвидировали

Площадь пожара составила 1,9 тыс. кв. м

ТАСС, 14 октября. Пожар в ангаре птицефабрики площадью более 1,9 тыс. кв. м в Республике Марий Эл ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Пожар в пятом ангаре ООО "Птицефабрика Акашевская" на площади 1 924 кв. м ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС.

В четверг в 07:44 поступило сообщение о том, что в одном из пустующих ангаров птицефабрики "Акашево" произошло возгорание. Так как задание ангарного типа и состоит из сэндвич-панелей, они дают сильное задымление. Спасатели работали по повышенному рангу пожара, в 09:19 пожар был локализовали. 

В ведомстве добавили, что произошло обрушение строения, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания не было.

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