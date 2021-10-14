Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов в Сургуте вылетели в пункты назначения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Пассажиры более десяти задержанных 14 октября из-за тумана на прилет и вылет рейсов в Сургуте и Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) вылетели в пункты назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло крупнейшей воздушной гавани ХМАО.

Как сообщал ТАСС, 14 октября из-за тумана в аэропортах ХМАО - Сургуте и Нижневартовске задержали более десяти рейсов. В частности, из Сургута в Москву, Махачкалу, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск, Новосибирск, а также из Нижневартовска, в Новосибирск, Москву, Ханты-Мансийск.

В свою очередь, в аэропорту Нижневартовска, по данным онлайн-табло, задерживается прилет самолетов из Красноярска, Новосибирска и Ноябрьска и выполнение обратных рейсов. При этом рейс из Красноярска должен прибыть спустя почти 14 часов, в 20:05 мск, а из Новосибирска и Ноябрьска спустя сутки - в 08:40 мск и 11:50 мск соответственно. Рейсы в Москву и Ханты-Мансийск вылетели.