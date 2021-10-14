Мосгорсуд признал законным приговор муниципальному депутату Барановскому

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение приговорить муниципального депутата Дмитрия Барановского к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом ТАСС в сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения назначенное Барановскому наказание по приговору Преображенского районного суда города Москвы от 30 августа", - сообщили агентству.

На Барановского были возложены следующие ограничения: не покидать место жительства с 22:00 мск до 06:00 мск, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа, два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил по этому же делу муниципального депутата Людмилу Штейн и главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву к 1 году ограничения свободы, Любовь Соболь была приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на один год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).