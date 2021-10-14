Сотрудников Уральской авиабазы подключили к ликвидации торфяных пожаров под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров на южной окраине Екатеринбурга, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в четверг.

"С 14 октября на месте начали работу четыре специалиста с оснащенным тепловизором квадрокоптером, а также мотопомпами и двумя торфяными стволами, которые позволяют равномерно распределять средства для тушения по всей толщине торфяного пласта", - сообщили в департаменте. Ожидается, что 15 октября на место прибудут еще 10 десантников и тяжелая техника. Вид и количество техники будут рассчитаны на основании данных, полученных в ходе анализа площадки с помощью квадрокоптера.

14 октября жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находятся очаги тлеющих торфяников, затянуло дымом. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций ряда вредных веществ вдвое.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сейчас площадь возгорания торфяников за микрорайоном Солнечный оценивается в 4,2 га. Открытого огня и угрозы для построек нет. На месте работают 90 человек, в том числе 45 сотрудников МЧС. Для тушения применяются 14 пожарных стволов, ведется заливка территории водой.

Глава региона Евгений Куйвашев дал правительству ряд поручений об оказании содействия в борьбе с природным пожаром, если возникнет такая необходимость. Кроме того, региональные власти продлили в Свердловской области особый противопожарный режим.