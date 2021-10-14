По делу экс-главы Аксайского района бывшей сотруднице прокуратуры назначили домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поместил под домашний арест до 12 декабря Татьяну Васильеву, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Васильева является бывшим заместителем прокурора Аксайского района Ростовской области, экс-глава которого также находится под арестом. "Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Татьяны Васильевой до 12 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Источник агентства добавил, что дело Васильевой связано с арестом экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко и ряда коммерсантов, подозреваемых в тяжких преступлениях. Уточняется, что Васильева оказывала помощь в незаконных действиях бизнесмену Кариму Бабаеву, ныне находящемуся в розыске. Все фигуранты дела также связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, позднее закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом Борзенко. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.