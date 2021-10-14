"Транснефть" устранила возгорание керосина, вылившегося из незаконной врезки в Ленобласти

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Транснефть-Балтика" завершает ликвидацию последствий криминальной врезки на магистральном нефтепродуктопроводе в Ленинградской области, которая привела к возгоранию вылившегося из нее керосина. Опасности для населения и окружающей среды нет, говорится в сообщении компании.

"14 октября 2021 года около 15.30 (мск) зафиксировано возгорание в пределах охранной зоны магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Кириши - Красный Бор (92 км). Причиной пожара стало возгорание авиационного керосина, вышедшего из криминального отвода в МНПП", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 кв. м, угрозы распространения огня нет, пострадавших также нет, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Работники НПС "Красный Бор" и сотрудники ГУ МЧС по Ленинградской области оперативно предприняли все необходимые меры по локализации и ликвидации огня, возгорание полностью ликвидировали, отметили в компании. Осмотр места происшествия выявил криминальную врезку в нефтепродуктопровод, а также гибкий шланг высокого давления диаметром 3/4 дюйма, проложенный от трубопровода.

"Ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют", - заключили в "Транснефть-Балтика".