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Трое заключенных оказали сопротивление полиции в колонии ХМАО

Возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против заключенных в Ханты-Мансийском автономном округе, которые били и оскорбляли сотрудников полиции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК России по региону.

"Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, трое заключенных, находясь на территории прогулочного двора изолятора временного содержания ОМВД России в Нягани, отказались вернуться в камеры и оказали сопротивление сотрудникам полиции. Они наносили им удары и сопровождали свои действия оскорблениями и угрозами применения насилия. Поводом для этого стало то, что одного из заключенных не поместили в конкретную камеру по его просьбе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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