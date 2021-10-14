Трое заключенных оказали сопротивление полиции в колонии ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против заключенных в Ханты-Мансийском автономном округе, которые били и оскорбляли сотрудников полиции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК России по региону.

"Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, трое заключенных, находясь на территории прогулочного двора изолятора временного содержания ОМВД России в Нягани, отказались вернуться в камеры и оказали сопротивление сотрудникам полиции. Они наносили им удары и сопровождали свои действия оскорблениями и угрозами применения насилия. Поводом для этого стало то, что одного из заключенных не поместили в конкретную камеру по его просьбе.