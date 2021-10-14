В Петербурге арестовали членов банды, ограбивших предпринимателя на 10,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 11 декабря четырех мужчин, подозреваемых в крупном ограблении, совершенном два дня назад. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева, Сергея Архипова, Юрия Новожилова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный в особо крупном размере, организованной группой", - говорится в сообщениях.

По данным следствия, вечером 12 октября подозреваемые напали на местного предпринимателя в холле бизнес-центра по адресу: Смоленская улица, 33. Архипов и Новожилов избили потерпевшего, после чего завладели его сумкой, в которой были наличные деньги: 6,2 млн рублей, €52 тыс. и €2 тыс. Таким образом, в общей сумме похитили почти 10,7 млн рублей.

Затем Архипов и Новожилов скрылись с места преступления на автомобиле Daewoo Matiz с подменными номерами, за рулем которого сидел поджидавший их Лукьянец. Для того, чтобы скрыть следы преступления, бандиты оставили в использованной ими автомашине самодельное зажигательное устройство, но не успели привести его в действие. Авдушев тем временем находился в другом автомобиле, откуда наблюдал за окружающей обстановкой и координировал действия соучастников по радиосвязи.

13 октября всех четверых подозреваемых задержали. Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу, так как Авдушев пытался скрыться и оказал активное сопротивление, а Лукьянец ранее работал в ФСБ и знаком с методами проведения оперативно-следственных мероприятий. Все задержанные и их защитники возражали и просили о домашнем аресте, Новожилов высказал желание активно сотрудничать со следствием.