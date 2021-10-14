Сроки ликвидации аварии на водозаборе в селе Сочи продлили из-за тестирования оборудования

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Время работ по ликвидации аварии на водозаборе в сочинском селе Нижняя Шиловка, полностью оставшийся без воды, продлили до середины дня 15 октября. Это связано с необходимостью протестировать оборудование для избежания дальнейших аварий, сообщили ТАСС в Ситуационном центре "Водоканала" Сочи в четверг.

Ранее из-за выхода из строя оборудования на водозаборе "Псоу" без воды остался поселок Нижняя Шиловка с населением в 5,5 тыс. человек. Сообщалось, что работы по ликвидации нештатной ситуации завершат к вечеру 14 октября.

"Специалистам водоканала Сочи удалось привести в порядок важное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее работу мощных агрегатов водозаборного комплекса "Псоу". Однако, во избежание дальнейшего сбоя в работе стратегически важного объекта, на ряде технологического оборудования требуется провести тестирование на повышенных нагрузках. Закончить необходимый комплекс работ планируется к 12:00 (мск) 15 октября", - сказал собеседник агентства.

Для обеспечения людей питьевой водой организовали подъезд спецтехники, места подвоза корректируются с учетом заявок населения.