Прокуратура проводит проверку информации о госпитализации детей с отравлением в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о госпитализации жителей Хунзахского района республики с признаками отравления. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что восемь человек, из которых семеро детей, госпитализировали с отравлением в дагестанском селе Хунзах.

"Прокуратурой республики организована проверка информации о госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 13 по 14 октября несколько жителей района, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

Как уточнили в Минздраве региона, все пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения болезни нет. Минздравом Дагестана организована дистанционная консультация инфекционистов из республиканского центра инфекционных болезней, которые оказали консультативную и организационную помощь врачам районной больницы.