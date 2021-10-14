В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погиб человек

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо пострадали в столкновении легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в четверг на Ставрополье. Спровоцировать ДТП мог легковой автомобиль, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21099" выехал на полосу для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом Ford Transit, осуществлявшим перевозку пассажиров на заказном маршруте из Ставрополя в Нефтекумск. В результате ДТП пострадали четыре человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Водитель "ВАЗ-21099" погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 18:30 мск на 109 км дороги Благодарный - Буденновск. По информации краевого управления ГИБДД, от удара оба автомобиля съехали в кювет.

"Всего в момент ДТП в салоне [микроавтобуса] находились 13 пассажиров и водитель, который не пострадал. <...> Не исключено, что у водителя легкового автомобиля могли возникнуть проблемы со здоровьем в пути", - сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

На месте происшествия работают наряды ДПС и спасатели. По факту ДТП начата прокурорская проверка.