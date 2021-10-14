На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро обнаружили гранату

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружили в четверг на пляже Копакабана в Рио-е-Жанейро. Об этом сообщает телеканал Globo.

По его информации, частично закопанный в песке предмет обнаружили отдыхающие, которые обратились за помощью к правоохранителям, патрулирующим набережную. Как выяснилось, речь идет об учебной гранате иностранного производства, однако ее происхождение не уточняется. На кадрах, продемонстрированных в эфире, видно, что корпус устройства окрашен в голубой цвет.

Находка обнаружена в районе 2-го поста спасателей, где на минувшей неделе проходил командный чемпионат мира по пляжному теннису. Для удаления снаряда были вызваны саперы, которые увезли устройство на экспертизу. Начато расследование.