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СМИ: вызванное ураганом наводнение затронуло тысячи людей на северо-западе Мексики

Наибольший ущерб был нанесен муниципалитету Эль-Росарио

МЕХИКО, 14 октября. /ТАСС/. Последствия наводнения, вызванного ураганом первой категории "Памела", затронули более 1,5 тыс. семей в штате Синалоа на северо-западе Мексики. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Milenio со ссылкой на власти региона.

Согласно их данным, наибольший ущерб был нанесен муниципалитету Эль-Росарио. По словам местных жителей, они уже несколько десятков лет не сталкивались со стихийным бедствием такого масштаба. Спасатели вывозят людей из затопленных районов, сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ураган достиг побережья Синалоа утром в среду по местному времени. Над сушей циклон потерял силу и превратился в тропический шторм. Удар стихии оставил без энергоснабжения порядка 210 тыс. потребителей в штатах Дуранго, Коауила, Наярит и Синалоа, из которых к настоящему времени порядка 90% удалось вновь подключить к электросетям.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шесть членов одной семьи. Для ликвидации нанесенного ущерба в 22 муниципалитетах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

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