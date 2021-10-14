Власти Испании не знают, сколько продлится извержение вулкана на Пальме

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Испании не знает, как долго будет продолжаться извержение вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Об этом заявил в четверг председатель правительства королевства Педро Санчес в интервью телеканалу Sexta.

Премьер выразил солидарность с жителями острова. "Благодаря испанской <...> науке мы смогли [своевременно] эвакуировать многих людей", - сказал он. "Мы не знаем, сколько будет длиться [извержение]", - уточнил Санчес. Он выразил мнение, что извержение пока не близко к завершению.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 1,5 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

Ранее местные вулканологи предполагали, что извержение может длиться до 84 дней. Как передает агентство Europa Press, по мнению главы правительства Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, речь идет о крупнейшей вулканической катастрофе в Европе за 100 лет.