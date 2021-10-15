Миллионера Дарста приговорили в США к пожизненному сроку за убийство 21-летней давности

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября . /ТАСС/. Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали Дарста виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

В ходе судебного процесса, продолжавшегося порядка пяти месяцев, Дарст путался в показаниях и в конце сам признал, что "очень сложно поверить и принять" то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.