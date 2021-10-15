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В здании "Мемориала", где был сорван показ фильма "Гарет Джонс", изымают технику

По словам адвоката Никиты Спивака, большинству людей разрешили покинуть здание. Свои действия сотрудники правоохранительных органов объясняют осмотром места происшествия

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изымают технику в здании "Международного общества Мемориал" (признан иноагентом), где должен был состояться показ фильма "Гарет Джонс". Об этом ТАСС сообщил адвокат Никита Спивак, который прибыл для оказания правовой помощи организаторам мероприятия.

"В настоящее время правоохранители изымают технику, свои действия они объясняют "осмотром места происшествия". Это связано со срывом показа фильма", - сказал он. По словам Спивака, большинству людей позволили покинуть здание "Мемориала".

Ранее сообщалось, что неизвестные сорвали показ.

Фильм "Гарет Джонс" был снят в 2019 году. Он рассказывает историю британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в селах Украины. Картину сняла польский режиссер Агнешка Холланд.

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