Торнадо разрушил здания на восточном побережье Австралии

СИДНЕЙ, 15 октября. /ТАСС/. Шквалистый ветер, ливни, грозы и торнадо прошли в ночь на пятницу над восточным побережьем Австралии. Как сообщают в службе спасения штата Новый Южный Уэльс, в ряде городов региона разрушены здания, перевернуты автомобили, повреждены линии электропередачи.

В службе спасения Нового Южного Уэльса отмечают, что основной удар стихии пришелся на город Армидейл, расположенный в 480 км к северо-западу от Сиднея, на расстоянии 170 км от побережья Тасманова моря. "За ночь в Армидейле произошло много разрушений. Пожарные и спасатели работают там совместно с сотрудниками других аварийных служб. Девять оперативных бригад задействованы на расчистке автомагистралей от упавших деревьев и мусора", - сообщил инспектор служба спасения региона Скотт Додсон, отметив, что более половины домов в городе остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи, а 127 жителей города обратились за помощью к спасателям из-за обрушений деревьев и крыш зданий.

Крупный град и шквалистый ветер с проливными дождями были зафиксированы ночью и в ряде западных пригородов Сиднея. За ночь служба спасения приняла более 400 звонков с просьбами о помощи от жителей мегаполиса. Додсон отметил, что сотрудникам аварийных служб "пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек", из-за угрозы торнадо, однако данных о существенных разрушениях и пострадавших в Сиднее не поступало.

В государственном метеобюро страны отмечают, что шторм, обрушившийся на восточное побережье континента, был непродолжительным, но принес "очень сильный, порывистый ветер", ставший главной причиной разрушений. По словам синоптика бюро Джордана Нотаро, сложные погодные условия с высокой вероятностью грозы, ливней и шквалистого ветра, сохранятся на востоке Австралии в течение нескольких дней. "Мы должны готовиться к сильным штормам в районе Ньюкасла [расположен в 170 км к северу от Сиднея] и дальше на север вдоль побережья", - указал он.